ICQ Messenger für immer verstummt

Der ICQ-Messenger mit seinem ikonischen "Uh-Oh!"-Benachrichtigungston ist am 26. Juni 2024 definitiv offline genommen worden. Dies hatte der russische Betreiber VK bereits vor Wochen Zeit angekündigt. Als Alternative wird den rund zwei Millionen übrig gebliebenen User der VK Messenger des gleichnamigen Anbieters empfohlen.Der Messenger wurde ursprünglich von vier israelischen Studenten entwickelt und ging als einer der ersten Instant-Messenger im November 1996 online. Der Dienst war kostenlos (SMS waren es damals noch nicht!) und verbreitete sich daher wie ein Lauffeuer. Der amerikanische Internet-Anbieter AOL erkannte das Potenzial des Messengers und kaufte ihn 1998 für 407 Millionen Dollar, heute wären dies inflationsbereinigt rund 784 Millionen Dollar. Damals für Tech-Verhältnisse eine gigantische Transaktion, die sich jedoch auszahlte: zu Spitzenzeiten zählte der Messenger über 100 Millionen User bei deutlich weniger Internet-Usern als heutzutage. Ein durchschlagender Erfolg.2010, als das Smartphone bereits deutlich an Popularität gewann, wurde der Dienst für nur noch 190 Millionen Dollar von AOL an VK verkauft. So wegweisend der Dienst um die 00er-Jahre war, so verpasste er den Anschluss an das mobile Zeitalter. Die Nutzerzahlen gingen deshalb rapide zurück und der nächsten Generation, die anfing, mit kostenfreier Kommunikation aufzuwachsen, war ICQ kein Begriff mehr. Insofern ist der Wegfall des Dienstes für die allermeisten nicht nur schmerzfrei, sondern versetzt einen in wohlige Nostalgie. (dok)