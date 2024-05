Bald ist definitiv Schluss mit ICQ

Der Instant-Messaging-Dienst ICQ geht per 26. Juni 2024 in Rente, wie der Betreiber VK auf seiner Website lapidar festhält : "ICQ will stop working from June 26". Eine Begründung für das Aus liefert ICQ nicht, schlägt aber vor, man solle doch zu VK Messenger oder für Geschäftliches zu VK Workspace wechseln.ICQ wurde 1996 vom israelischen Unternehmen Mirabilis ins Leben gerufen, das 1998 von AOL übernommen wurde. AOL verkaufte den Dienst dann 2010 an Digital Sky Technologies – zu diesem russischen Unternehmen gehörte seinerzeit Mail.ru, heute bekannt als VK. Obwohl VK das offizielle Ende von ICQ erst jetzt bekanntgegeben hat, ist der Messenger schon seit einiger Zeit praktisch nicht mehr relevant. So sind die Mobile Apps für iOS und Android seit Monaten im App respektive Play Store nicht mehr erhältlich. (ubi)