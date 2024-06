Solo AI mit grossem Update auf 1.0

Der KI-basierte Website-Ersteller Solo AI von Mozilla ist jetzt in der Version 1.0 verfügbar, wie den Release Notes zu entnehmen ist. Der Dienst erstellt nun eine Website auf Wunsch mit einem fixen Header. Eine weitere Neuerung ist die Implementierung eines Cookie-Banners, welcher ebenfalls durch die KI erstellt wird. Ferner können User bis zu jeweils drei Text und Bild Banner in die Website aufnehmen. Damit die erstellte Website frisch und modern aussieht, wurde zudem Feinschliff am Erscheinungsbild betrieben. Das Karussell der Bildergalerie dreht nun langsamer, ausserdem wurden diverse neue Animationen erstellt. Für einen persönlichen Touch können inzwischen bis zu 30 eigene Bilder hochgeladen werden. Zu guter Letzt wurde das Zeichenlimit für Textboxen erhöht.Solo AI erstellt innert wenigen Sekunden eine technisch fertige Website. Man muss der KI nur den Namen der Firma sowie die Geschäftstätigkeit und, falls gewünscht, den Standort nenne. Anschliessend fragt die KI nach dem Geschmack bezüglich Typografie und Farbkonzept und erstellt, basierend auf den Infos, eine moderne Website. Diese kann anschliessend inhaltlich angepasst und verfeinert werden. (dok)