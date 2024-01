Didthis: Mozilla lanciert Tagebuch-App für iOS

Die Macher des Firefox-Browsers schicken eine neue App namens "Didthis" an den Start. Für das Projekt zeichnet das Mozilla Innovation Team verantwortlich. Die App richtet sich speziell an Nutzerinnen und Nutzer mit persönlichen Hobbyprojekten und soll als digitales Tagebuch fungieren, wie es auf der offiziellen Projektwebseite heisst (engl.).Projektfortschritte kann man über Fotos, Notizen oder Links in der iOS-App festhalten. Was man auf Didthis postet, ist standardmässig auf privat eingestellt. Ist man soweit, dass man sein Herzensprojekt mit anderen teilen möchte, kann es mit anderen geteilt werden.Derzeit ist die App nur für iOS in der Beta-Version verfügbar, eine Registrierung bei Apples Betaprogramm Testflight ist somit nötig. Eine Android-Version und eine Webvariante sollen später folgen; Interessierte können sich auf eine Warteliste setzen lassen. Über diesen Link erhalten Sie Didthis für iOS via Testflight (Apples Betaprogramm). (cma)