Deepl präsentiert neue Lösungen für Unternehmen

Übersetzungsdienstleister Deepl kündigt in einer Mitteilung neue, auf Unternehmen zugeschnittene Lösungen an, um den Dienst noch effizienter und zielführender nutzen zu können. Das neue Angebot (Deepl für Unternehmen) richtet sich an Business-Kunden, welche die Dienstleistung von Deepl unternehmensweit einsetzen möchten und bietet diverse Vorteile. So verspricht die Firma neue Preisoptionen und Preispakete, jedoch ohne ins Detail zu gehen, denn diese werden auf Anfrage bekanntgegeben.Ebenfalls enthalten im neuen Angebot sind Personalisierungsfunktionen für gewisse Schreibweisen oder ein eigenes Firmenglossar. Ferner hält Deepl für Unternehmen strenge Datenschutzbestimmungen und Datenverschlüsselungen ein, um den Schutz der Daten zu gewährleisten. Für IT-Administratoren stehen ferner globale Deployment- und Verwaltungsfunktionen zur Verfügung, welche die Implementierung und Verwaltung der Produkte erleichtern.Am eigentlichen Kern der Dienstleistung, der Übersetzung, ändert sich jedoch nichts. Deepl für Unternehmen ist in allen Märkten, in denen Deepl Pro erhältlich ist, ab sofort verfügbar. In Zukunft wird das neue Angebot ausserdem weltweit eingeführt, wie das Unternehmen verlauten lässt. (dok)