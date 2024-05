In den letzten Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie Grafik angeführt von Irfan View, einem superschnellen Bildbetrachter, der sich via Kontextmenü aufrufen lässt und dazu noch praktische Bildbearbeitungsfunktionen bietet.Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte DigiKam, eine Bildverwaltung mit allem Drum und Dran, die zudem Bildbearbeitungsprozesse im Batch-Betrieb unterstützt. Auf dem dritten Platz folgt The Gimp, der Klassiker unter den Open-Source-Bildbearbeitungen, der kaum eine wichtige Funktion missen lässt.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps für Grafik und Design präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)