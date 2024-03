In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Audio-Anwendungen einmal mehr angeführt von Fre:ac Audio Converter, einem CD-Ripper, der auch andere Formate ins MP3-Format umwandeln kann. Ebenfalls hohe Downloadzahlen erzielten Monkey’s Audio, ein Konvertierer für’s APE-Format, sowie Exact Audio-Copy, ein weiter Audio-CD-Ripper.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Audio-Applikationen präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)