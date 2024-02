In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Grafikanwendungen angeführt von DigiKam, einer Foto-Verwaltung mit vielen Extras. Ebenfalls hohe Downloadzahlen erzielten die Open-Source-Bildbearbeitung Paint.Net, die mit Ebenen-Unterstützung, CMYK-Separation und vielem mehr aufwarten kann, wie auch Irfan View, ein superschneller Bildbetrachter, der mit quasi jedem Format zurechtkommt.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps für Bilddateien präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)