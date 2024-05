Paypal baut Werbegeschäft auf Basis von Kundendaten auf

Paypal will es "den Verbrauchern ermöglichen, mehr von dem zu entdecken, was sie lieben". Konkret: Paypal baut seinen Bezahldienst zur Werbeplattform aus und greift dabei auf Customer Insights, also Kundendaten zurück. Für diesen Zweck hat das Unternehmen nun mit Mark Grether einen Experten an Bord geholt und das Leadership-Team um die Position des SVP und General Manager für Paypal Ads erweitert. Grether hat bereits bei Uber ein Milliardengeschäft rund um Werbung aufgebaut. Laut dem "Wallstrett Journal" erklärte er mit Blick auf seine Aufgabe bei Paypal: "Wenn Sie Produkte im Internet kaufen, wissen wir, wer die Produkte wo kauft, und wir können diese Daten nutzen". Verbraucher, die die Paypal-Kreditkarte verwenden, würden dem Unternehmen zudem auch Daten aus dem stationären Handel bereitstellen."Handel und Werbung sind eng miteinander verbunden, und wir glauben, dass die Werbeplattform, die wir bei Paypal aufbauen, ein unverzichtbarer Marketingkanal für grosse und kleine Händler werden wird", sagt Diego Scotti, Chef der Consumer Group und der weltweiten Marketing-Aktivitäten von Paypal , zu den Plänen. Zum neuen Werbegeschäft gehört auch der Anfang des Jahres vorgestellte Dienst Paypal Advanced Offers, der auf Basis von KI-Technologie personalisierte Produktvorschläge liefert.Laut dem "WSJ"-Bericht werden die Daten künftig automatisch in das neue Werbenetzwerk einfliessen, Kunden sollen allerdings die Möglichkeit haben, der Nutzung zu widersprechen, so das Versprechen von Paypal. Der Dienstleister hat allein im ersten Quartal 6,5 Milliarden Zahlungen von 400 Millionen Kunden abgewickelt – sitzt also auf einem gigantischen Datenschatz. (sta)