Adobe präsentiert Video-Upscaling mittels KI

Adobe hat eine Software namens VideoGigaGan vorgestellt, welche in der Lage ist, mittels KI die Auflösung von Videos bis um das Achtfache zu erhöhen, ohne nennenswerte Qualitätseinbussen in Kauf nehmen zu müssen. Dies schreibt "Maginative". Diverse Beispiele für den Einsatz der Software sind unter diesem Link ersichtlich. Adobe schreibt, die eigens entwickelte Software sei vergleichbaren Diensten überlegen, da VideoGigaGan scharfe Details und Texturen zu schlecht aufgelösten Clips hinzufügen kann, ohne das Gesamtbild zu verfälschen, indem nicht vorhandene oder passende Details hinzugefügt werden. Die Beispiele bestätigen, dass aus kaum geniessbarem Ausgangsmaterial hübsche Clips generiert werden, die zudem sehr natürlich wirken.VideoGigaGan ist nach aktuellem Stand lediglich als Forschungsprojekt zu verstehen. Derzeit sieht sich der Anbieter noch mit Schwierigkeiten bei längeren Videos sowie mit kleinen Details in den Videos konfrontiert. Es gibt daher noch keine Anhaltspunkte ob, wann und inwiefern Adobe die Technologie seinen Kunden zur Verfügung stellen wird. (dok)