Windows 11 erhält Wallpaper in Copilot-Farben

Es ist generell nicht zu übersehen, dass Microsoft seinen KI-Assistenten Copilot an allen Ecken und Enden seiner Softwarepalette gross bewirbt. Nun hat sich der Copilot in Produktbildern der kommenden Lenovo-Laptops, die auf dem SoC Snapdragon X Elite basieren, auf eine ganz neue Weise bemerkbar gemacht, wie "Windows Latest" festgestellt hat : Das bisher ausschliesslich in Blau gehaltene Windows-11-Hintergrundbild Bloom erscheint auf den auf KI getrimmten Laptops in der vollen Farbenpracht, die man vom Copilot-Icon kennt.Der Bericht mutmasst, dass das farbenfrohe Bild zum Default-Wallpaper für Snapdragon-X-Elite-Rechner werden könnte und findet, dass die Farben dem Bild ein lebendiges und dynamisches Aussehen verleihen. Optik ist allerdings nicht das einzige, das Microsoft in Sachen Copilot nen bringt. So soll etwa der Browser Edge im Canary Build 125.0.2520.0 beim Öffnen der Einstellungen eine ganze Reihe möglicher Copilot-Aktionen vorschlagen, vergleichbar mit den kürzlich eingeführten Copilot-Aktionen in Windows. (ubi)