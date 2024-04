Windows 11 soll neue Menüseite 'Verknüpfte Geräte' erhalten

Windows 11 soll eine neue Menüseite namens "Verknüpfte Geräte" erhalten, ähnlich wie es sie bei Apples Betriebssystemen MacOS und iOS gibt. Windows-11-User sollen dort sämtliche, mit ihrem Microsoft-Konto verknüpften Geräte – inklusive PCs und Xbox-Konsolen –, an einem zentralen Ort anzeigen und verwalten können, berichtet "MS Poweruser". Bisher fehlt ein Bereich für die Verwaltung verbundener Geräte.Zusätzlich sollen weitere Informationen wie Seriennummer, Betriebssystemversion, RAM oder Prozessor angezeigt werden. In einem Windows-Blog heisst es weiter, diese Einstellungsseite werde in den Home- und Pro-Versionen von Windows 11 angezeigt, aber nur, wenn man sich mit einem Microsoft-Konto bei Windows anmeldet.Die Seite "Verknüpfte Geräte" ist derzeit im Windows 11 Insider im Beta-Kanal mit Build 22635.3495 verfügbar. Benutzer, denen diese Funktion momentan noch nicht angezeigt wird, können sie manuell mit einem Tool eines Drittanbieters (Verwendung auf eigene Gefahr) aktivieren. Der Link zum Tool ist über einen "Neowin"-Artikel zu finden . (cma)