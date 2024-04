Microsoft verhindert Windows-11-Updates für StartAllBack-Nutzer

Microsoft mag es nicht, wenn Windows-Anwender Drittanbieter-Tools installieren, um das unbeliebte neue Startmenü von Windows 11 zu ersetzen. Wie "Neowin" berichtet , ist der Softwareriese jetzt dazu übergegangen, die Installation von StartAllBack zu verhindern. Dazu soll es nicht mehr möglich sein, Windows-11-Updates zu installieren, wenn StartAllBack bereits im Einsatz ist. So werden Versuche, das Tool zu installieren mit einer Fehlermeldung quittiert, die auf mögliche Sicherheits- oder Performance-Probleme verweist.Für beide Hürden gibt es offenbar aber Workarounds: So ist es offenbar möglich, die Drittanbieter-Software zu deinstallieren, um sodann Windows 11 zu aktualisieren. Danach lässt sich die StartAllBack-exe-Datei umbenennen, womit sie sich auch wieder installieren lässt.Bereits vor einem Jahr sorgte Microsoft dafür, dass sich das Moments 2 Update für Windows 11 nicht installieren liess, wenn modifizierende Apps wie ExplorerPatcher oder StartAllBack im Einsatz waren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)