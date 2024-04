Windows-11-Startmenü könnte Redesign erhalten

Laut dem X-User Phantomofearth bietet der Windows-11-Beta-Build 22635.3420 die Option, bei der All-Apps-Ansicht des Startmenüs von der gängigen Listen- zu einer Gitteransicht zu wechseln. Das noch unangekündigte Feature ist allerdings versteckt und nur mithilfe der App Vivetool zu aktivieren. Die Möglichkeit wird von Windows-11-Nutzern offenbar gewünscht, sodass Microsoft sie künftig offiziell machen dürfte.Bis dann muss der Hersteller jedoch noch einiges an Fehlern beseitigen. So erscheint bei einem Rechtsklick auf ein App-Icon in dem Gitter lediglich die Option "Start Settings". Das Pinnen und Entpinnen von Apps ist damit via Kontextmenü noch nicht möglich. Das Gitter erlaubt zudem bislang keine Ordner – es werden schlicht alle installierten Apps in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. (ubi)