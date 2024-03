Beschleunigte Nicht-Security-Updates für Windows 11 Admins

Unternehmens-Admins können künftig schneller Windows 11 Updates einspielen, die keine Security Updates sind. Die beschleunigten (expedite) Updates hätte sich im Security-Bereich bereits bewährt, so Microsoft , somit will man den beschleunigten Prozess nun auch für Nicht-Security-Updates ermöglichen. "Kurz gesagt, Sie können jetzt die Stabilität, Leistung und Funktionalität von Geräten verbessern, indem Sie Qualitätsprobleme vor dem nächsten Sicherheitsupdate beheben", wie es aus Redmond heisst.Voraussetzung dafür ist in erster Linie natürlich Windows 11. Wenn eine Intune-Lizenz vorhanden ist, ist ausserdem eines der folgenden Abos vonnöten: Enterprise E3/E5, Education A3/A5, Windows Virtual Desktop Access E3/E5 oder Microsoft 365 Business Premium ( mehr Infos hier ). Via Graph müssen weitere Bedingungen erfüllt sein, die Microsoft an dieser Stelle auflistet . Der Prozess für die beschleunigten Non-Security Updates ist derweil derselbe, wie für die Expedite Security Updates in Intune bereits genutzt wird. Dafür muss ein Expedite Profil erstellt, die Expedited Deployment Policy und das Monitoring für den Expedited Update Status eingerichtet werden.Das Feature ist noch nicht ganz fertig ausgerollt, spätestens ab 1. April sollte sie aber allen Admins zur Verfügung stehen. Mehr Infos zu den Expedite Non-Security Updates in Windows 11 finden sich hier. (win)