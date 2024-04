Microsoft macht Windows 10-Usern Accounts schmackhaft

Microsoft versucht, lokale Windows 10-User mit einem Banner in den Systemeinstellungen des Betriebssystems auf die Vorzüge eines Microsoft-Accounts aufmerksam zu machen. Entdeckt wurde der Banner (siehe Bildergalerie) von "Neowin" im jüngsten Preview-Build 19045.4353. Microsoft verspricht mehr Sicherheit in Bezug auf die eigenen Daten. Unter Windows 11 ist es hingegen nicht mehr möglich, das Betriebssystem ohne Online-Verknüpfung mit Microsoft zu nutzen.Der Banner kann zwar relativ einfach mit dem Kreuz weggeklickt werden, er wird anschliessend aber wieder auftauchen. Um ihn hingegen dauerhaft zu deaktivieren, steht hingegen eine andere Option zur Verfügung. Indem man zu Datenschutz > Allgemein navigiert und dort die Option "vorgeschlagene Inhalte in der Einstellungen-App anzeigen" deaktiviert. (dok)