Neuer Build von Windows 7 veröffentlicht

Obwohl das alte Windows 7 offiziell schon lange nicht mehr unterstützt wird, arbeitet man bei Microsoft offenbar nach wie vor am Alt-OS: Wie unter anderem der X-Nutzer @PhantomOfEarth öffentlich gemacht hat, wurde unlängst ein neuer Windows-7-Build geleakt, der sogar einige Änderungen an altbekannten Applikationen beinhaltet. Der neue Build von Windows 7 trägt die Versionsnummer 6758. Laut dem Betawiki-Eintrag zum Build sind etwa überarbeitete Versionen des Rechners, von Paint und von Wordpad mit an Bord – Paint und Wordpad bekommen etwa ein neues Ribbon-Interface. Weiter wurde Windows Media Player in Version 12 integriert und Gadgets werden per Default nicht mehr angezeigt.Neben der "neuen" Version von Windows 7 gibt’s auch einen neuen Windows Server 2008 Build mit der Build-Nummer 6758. Detaillierte Infos zu selbigem sind Betawiki jedoch nicht zu entnehmen. (win)