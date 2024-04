Schweizer Händler fordern gleiche Voraussetzungen auch für chinesische Online-Shops

Gleich lange Spiesse

Vor allem Temu betreibt jedoch nicht nur auf seiner Webseite und in der App, sondern auch auf Google intensives Marketing. Neben Werbung locken die Plattformen Kundinnen und Kunden auch mit "Gamification" an. Über eingebaute spielerische Elemente können sich Temu-Kunden Rabatte erspielen. Der chinesische Onlinehändler ist in Europa erst seit Frühling 2023 aktiv. Die Grossbank JPMorgan Chase schätzt, dass Temu dieses Jahr drei Milliarden Dollar in Werbung investieren wird.Darum verlangen die Schweizer Onlinehändler nun gleiche Voraussetzungen. "Es geht nicht an, dass die Schweizer Händler sicherstellen müssen, dass die Produkte sicher und nicht gesundheitsgefährdend sind, aber die Billiganbieter nicht", sagt Dagmar Jenni von der Swiss Retail Federation zu SRF. Momentan sind im Nationalrat zwei Vorstösse zum Thema offen. Jenni hofft, dass bald Massnahmen folgen werden. (cma)