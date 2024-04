Inaktive Proton-Gratiskonten werden gelöscht

Der Schweizer E-Mail- und VPN-Anbieter hat seine Geschäftsbedingungen per 9. April 2024 geändert . Neu ist unter anderem der Umgang mit kostenfreien Accounts, die als inaktiv gelten. Proton versteht darunter, dass das Konto seit mehr als 12 Monaten nicht mehr genutzt wurde. In diesem Fall wird der Zugang gesperrt, und alle mit dem Konto verbundenen Daten werden gelöscht. Also Daten aus E-Mails, Kalender, auf Proton Drive gespeicherte sowie Passwörter aus Proton Pass. Dies gikt für alle mit dem Konto assoziierten E-Mail-Adressen.Das Ganze geschieht aber nicht ohne Vorwarnung. Inaktive User erhalten jeweils 30, 15 und 7 Tage vor der Sperrung eine Warnmeldung an ihre als Recovery-Adresse angegebene E-Mail-Adresse. Verhindern lässt sich die Sperrung, indem man sich mindestens einmal jährlich mit seinem Gratis-Account bei einem beliebigen Proton-Dienst anmeldet. Kostenpflichtige Proton-Accounts zählen grundsätzlich als aktiv und sind nicht von Sperrung und Löschung betroffen. (ubi)