Proton Pass bekommt Passkey-Unterstützung - auch für Gratis-Nutzer

Der Schweizer Kommunikationsspezialist Proton , bekannt für seine auf Privatsphäre und Datenschutz ausgerichteten Produkte und Services, hat Passkey-Unterstützung für den hauseigenen Passwort-Manager Proton Pass angekündigt. Bei Passkey handelt es sich um ein passwortfreies Authentifizierungsverfahren, bei dem kryptographische Schlüssel zum Einsatz kommen.Wie die Macher in einem Blog Post betonen, lassen sich neben Passkeys problemlos auch weiterhin Passwörter verwenden, auch können die beiden Verfahren gemischt eingesetzt werden. Zudem spielt es keine Rolle, ob die Passkeys in irgendeinem Browser oder in einer der Proton-Apps verwaltet werden. Die Passkey-Unterstützung ist schliesslich in allen Preisplänen von Proton Pass enthalten und kann auch von den Gratis-Anwendern eingesetzt werden. (rd)