Proton lanciert Passwort-Manager für Unternehmen

Das Schweizer IT-Hersteller Proton mit Sitz in Genf, der insbesondere für seine gleichnamige Maillösung bekannt ist, hat mit Proton Pass for Business einen Passwortmanager für den Unternehmenseinsatz vorgestellt. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag festhalten, werden alle Daten in Europa auf Proton-eigener Infrastruktur gespeichert.Proton Pass arbeitet mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wobei nicht nur die Passwörter, sondern auch alle Metadaten wie Benutzernamen oder Webadressen verschlüsselt werden. Die Lösung arbeitet wie Konkurrenzprodukte auch mit Browser-Erweiterungen und mobilen Apps, die beim automatischen Bereitstellen von Credentials zur Seite stehen. Weiter unterstützt Proton Pass die Zwei-Faktor-Authentifizierung und kommt auch mit dem Datenimport aus bekannten Drittprodukten wie 1Password, Dashlane, Keepass, Lastpass oder Roboform sowie aus den gängigen Webbrowsern zurecht.Um das neue Angebot attraktiv zu gestalten, wird der Preis für eine limitierte Zeit halbiert, womit für die Nutzung pro User und Monat noch knapp 2 Dollar fällig werden. Wer sich für das Promo-Angebot entscheidet, profitiert für immer vom tiefen Preis. (rd)