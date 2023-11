123456 ist häufigstes Passwort der Welt

In Zeiten von Cyberangriffen und Ransomware-Attacken sind IT-Security und ein starkes Passwort wichtiger denn je. Jedoch ist diese Wichtigkeit noch bei weitem nicht überall angekommen. Eine Studie des Passwortmanagers Nordpass, welche seit fünf Jahren jährlich publiziert wird, zeigt jedoch, dass erschreckend viele einfache Passwörter im Umlauf sind. "123456" ist gemäss der Studie das weltweit am meisten genutzte Passwort des Jahres 2023. Rund 31% aller Passwörter bestehen aus ähnlich kurzen und einfachen Zahlenfolgen. Auch das berühmte Passwort "admin" schafft es in diesem Zusammenhang auf den wenig ruhmreichen zweiten Platz. Passwörter, welche auf berühmte geografische Orte oder bekannte fiktionale Charakter Bezug nehmen, wie etwa "barcelona" oder "Supermario12", schaffen es ebenfalls in die Hitliste.Wie die Studie ebenfalls zu Tage fördert, sind generell bei Streaming-Diensten die schwächsten Passwörter im Einsatz. Immerhin: Für Finanzdienstleistungen nutzt die Mehrheit der User ein sichereres Passwort. Nichtsdestotrotz ist es alarmierend, dass rund 70 Prozent aller untersuchten Passwörter in weniger als einer Sekunde geknackt werden können. Nordpass weist in seiner Studie explizit daraufhin, dass einfache Zahlenfolgen sowie vorkonfigurierte Passwörter keinerlei Schutz darstellen. Auf der anderen Seite seien die immer häufiger angebotenen Passkeys eine sichere Methode, sich zu authentifizieren. Die Rangliste der häufigsten Passwörter ist hier aufrufbar. (dok)