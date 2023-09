Passwortklau per Chrome-Erweiterung

Passwortklau per Chrome-Erweiterung

4. September 2023 - Viele Webseiten legen eingegebene Passwörter unverschlüsselt im HTML-DOM der Seite ab. Erweiterungen können darauf praktisch nach Belieben zugreifen.

Ein Forschungsteam der University of Madison-Wisconsin hat im Sinn eines Proof-of-Concept eine Chrome-Erweiterung beim Chrome Web Store eingereicht, die Passwörter im Klartext aus dem Code einer Webseite stehlen kann, wie "Bleeping Computer" berichtet . Möglich ist dies demnach aufgrund des eher groben Berechtigungsmodells für Chrome Extensions, das Prinzipien wie Least Privilege offenbar nicht kennt: Extensions haben praktisch uneingeschränkten Zugriff auf das gesamte Document Object Model (DOM) der Website und können so Passwörter direkt bei der Eingabe abgreifen. Auch die neue Extensions API Manifest V3 bietet keinen genügenden Schutz vor Datenexfiltration durch Erweiterungen.