LastPass besteht auf längere Master-Passwörter

Die neue Zwölf-Zeichen-Pflicht beim Hauptpasswort soll schrittweise eingeführt werden. Zunächst will LastPass die Kunden der Tarife Free, Premium und Families per E-Mail über die Änderung informieren. Gegen Ende Januar 2024 sollen Teams- und Business-Kunden folgen. Wann Anwender zur Passwortänderung aufgefordert würden, hänge aber von den individuellen Anmeldeeinstellungen der Nutzer ab, so LastPass im Blog.Wenn Nutzer ein neues Passwort vergeben, will LastPass automatisch einen Abgleich mit einer Datenbank bekannter Datenlecks durchführen. Wird ein gewähltes Kennwort in einem früheren Sicherheitsleck erkannt, wird der Nutzerin oder dem Nutzer ein Pop-up-Fenster mit einer Sicherheitswarnung angezeigt, so LastPass. In einem solchen Fall werden Kunden dazu aufgefordert, ein anderes Passwort zu wählen. (cma)