Microsoft kündigt Call Record Insights für Teams an

Microsoft hat in einem Techcommunity-Blogbeitrag Call Record Insights für Teams angekündigt . "Call Record Insights ist nicht nur eine Lösung, sondern ein Tor zur Erschliessung des vollen Potenzials von Team Call Records", schreiben die Redmonder.Zwar konnten Unternehmen bereits auf die Anrufaufzeichnung (Call Record Insights API) zugreifen, doch diese erfordert traditionell eine massgeschneiderte Entwicklung, damit Firmen sie effektiv nutzen können. Ausserdem können die Rohdaten eines Anrufsprotolls je nachdem einen immensen Umfang aufweisen.Mit Call Record Insights für die Kollaborationssoftware Teams wollen die Redmonder Firmen nun bei der besseren und einfacheren Verwaltung der Anrufaufzeichnungen unterstützen. Neu ist ein automatischer Abruf von Anrufdatensätzen. Dieser rationalisiert in einem ersten Schritt die Datenerfassung und nutzt laut Microsoft ein Graph-API-Abonnement, um die erste Phase der Datenerfassung zu vereinfachen. Zudem gibt es jetzt eine vereinfachte Datenumwandlung, bei der die komplexeren JSON-Datenstrukturen (Javascript Object Notation) in ein handhabbares Format umgewandelt werden, das einfacher analysiert werden kann.Ein Kusto-Dashboard (s. Bildergalerie) ermöglicht eine Übersicht auf einen Blick. Die Anwendung speichert die umgewandelten Daten in Azure Cosmos DB und Kusto (Azure Data Explorer). Nach Bedarf kann Azure Data Explorer für erweiterte Szenarien wie die Erkennung von Anomalien verwendet werden.Call Record Insights kann laut Microsoft an jede Unternehmensgrösse angepasst werden und ist somit sowohl für kleine Teams als auch für grosse Firmen geeignet. Ein Einführungsleitfaden von Microsoft ist auf Github zu finden. (cma)