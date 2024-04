Google Podcasts sind fast Geschichte

Google hat seinen 2018 gestarteten Service Google Podcasts wie schon im Herbst 2023 angekündigt in den USA per 2. April 2024 offiziell eingestellt. Die Website Podcasts.google.com funktioniert jedoch weiterhin. US-Usern der Apps für Android und iOS wird jedoch die Meldung "Google Podcasts is no longer available" angezeigt.Darüber hinaus mahnt Google die Podcasts-User, sie sollten zu Youtube Music wechseln und ihre Podcast-Abos über die Export-Subscription-Funktion dorthin oder via OPML-Datei zu einem anderen Podcast-Dienst verlegen. Und dies spätestens bis 30. Juli 2024, denn danach sei definitiv Schluss mit Google Podcasts und Youtube Music sei künftig die einzige Podcast-Plattform des Hauses. Später will Google seinen Podcasts-Dienst auch in anderen Ländern einstellen. Wann und wo genau ist jedoch nicht bekannt. (ubi)