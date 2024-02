Quelle: Depositphotos Google warnt vor drohendem Cloud-Monopol von Microsoft Microsoft steuert auf ein Cloud-Monopol und einen "Walled Garden" zu: Davor warnt zumindest Wettbewerber Google. 28. Februar 2024





Google sieht die Gefahr einer Cloud-Vormachtstellung von Wettbewerber Microsoft . So erklärte Amit Zavery, Vice President von Google Cloud, laut einem Interview mit "Reuters", dass die Redmonder ihr Monopol bei On-Premise-Software nun auch auf die Cloud-Welt übertragen könnten. Er spricht von einem drohenden "Walled Garden", also einem umzäunten Garten, in dem sich Kunden künftig befinden würden.Sollte der Fall eintreten und die Microsoft Cloud nicht auch für Drittanbieter offen bleiben, sieht Zavery nicht nur Probleme für den Wettbewerb, sondern auch für technologische Entwicklungen beispielsweise im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Er fordert die Kartellbehörden daher zum Handeln auf und dazu, Vorschriften zu erlassen, die ein drohendes Monopol abwenden. Google befindet sich im globalen Wettrennen der Hyperscaler auf Platz 3 hinter AWS und Microsoft.Microsoft wies die Kritik von Google hingegen zurück und verwies darauf, dass man "bereits konstruktiv und direkt" mit anderen Cloud-Anbietern zusammenarbeite. Zudem kritisierte Microsoft-Präsident Brad Smith laut "Reuters" wiederum die Marktposition von Google : "Heute ist nur ein Unternehmen vertikal so integriert, dass es alle KI-Ebenen von Chips bis zu einem florierenden mobilen App-Store umfasst." (sta)

Kommentare

Das iss reine Werbung für Microsoft und Goggle, wenn einer den anderen beschuldigt, ist dies ein Werbepoling von "Google" bez. Alphabet Inc.... beide unterhalten Verträge untereinander und in der Öffentlichkeit wird ganz billig gelogen um die Massen zu führen.. Desweiteren wird es nie ein Cloud Monopol geben, da jeder in seinem Keller einen Vomputer laufen lassen kann und selbst Bosch und Siemens ihre eigenen Clouds haben.. Aber dennoch, nach meiner Meinung sollte man Microsoft langsam gen rücken kehren, denn MS will schauen, daß sie jeden Juser auf den MS-Account bekommen und auf einen Virtuellen Desktop über Cloud bekommen, da ist denn schon was drann.. Ich selbst benutze immernoch Windows 7 in VBOX über Fedora, auch wenn es für den normalen User keine Unterstützung mehr gibt ab Jan 22 .. oder so, so läuft es dennoch wunderbar auf allen Computern, bei den Neueren muss man mit "UID" versehenenen 'Hardwareid' TPM Kaufen, kein Privater brauch TPM und Co beim Booten, so wird nur der Computer von jedem mittels einer ID Identifiziert und kann so verfolgt werden.. und das bei heutigem Datenschutz ! Desweiteren, bei Outlook, habt Ihr mal geschaut über welchen Firmenserver Eure Mails gehen.. ? die bleiben nicht nur in Deutschland, sondern kann auch eingesehen werden von Einrichtungen in den Staaten, Ihr denkt, das währe noch nicht übel.. es gibt noch heftigere Dinger, die Ihr nicht wisst.. und dabei schau ich nicht mal richtung Meta/Facebook .. Habt einen Schönen Tag noch und .... VIEEEL Spaß...

