Migros Aare schliesst Melectronics-Standorte auf eigene Faust

Migros will seine Melectronics-Fachmärkte bekanntermassen abstossen und dabei laut Mario Irminger, Präsident der Generaldirektion MGB, wie im Fall von Sportx eine gesamthafte Lösung finden, die voraussichtlich im Sommer 2024 bekanntgegeben wird. Das Ziel sei "ganz klar ein Verkauf und eine Weiterführung".Die Migros-Genossenschaft Aare hat nun jedoch bereits begonnen, insgesamt sechs Melectronics-Standorte in Eigenregie zu schliessen und handelt damit gegen Irmingers Pläne. Betroffen sind die Filialen Bern-Westside, Biel-Brügg, Oftringen-Mparc, Orb, Olten-Sälipark und Münsingen. Und auch die Tage der Filiale der Genossenschaft Luzern in der Mall of Switzerland in Ebikon sind gezählt, wie der "Tages Anzeiger" berichtet . Diese sei laut einem Insider hoch defizitär.Offenbar setzen sich die Chefs der beiden Genossenschaften, spöttisch auch "Regionalfürsten" genannt, mit den Schliessungen über die Entscheidung der MGB-Zentrale hinweg. Denn bei der Migros bestimmt nicht etwa der Migros-Genossenschaftsbund über die Filialen, sondern die einzelnen Genossenschaften. Auf eine Anfrage des "Tages Anzeigers" hiess es zum Beispiel schlicht: "Die Migros Aare bündelt ihre Kräfte und fokussiert sich auf das Kerngeschäft". Man habe deshalb entschieden, Filialen wegen mangelnder wirtschaftlicher Aussichten zu schliessen. (ubi)