Sicherheitsleck sorgt für Verzögerungen bei Ubuntu-Beta

Canonical, Hersteller von Ubuntu, wie auch die Anbieter anderer Linux-Distributionen müssen ihren Release-Fahrplan anpassen. Schuld ist ein am Karfreitag entdecktes Sicherheitsleck in XZ-utils, einer Library für die Datenkomprimierung.Wie Canonical auf der Website bekanntgibt , wird die nächste Ubuntu-Beta 24.04 (Codename "Noble Numbat") deshalb erst am 11. April erscheinen, also eine Woche später als ursprünglich geplant. Auch habe alle manuelle Binärpakete der Beta überprüft, die hinzugefügt wurden, nachdem die Schwachstelle in XZ-utils erstmals aufgetreten sei.Die Verschiebung der Beta scheint allerdings keine Auswirkungen auf den finalen Release Termin von Ubuntu 24.04 LTS zu haben. Nach wie vor wird der 25. April als Veröffentlichungstermin genannt. (rd)