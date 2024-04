Insider-Version von Windows Photos auf Basis von Windows App SDK

Microsoft launcht eine neue Version der Windows Photos App für Windows 11 Insider (Dev und Canary). Das Besondere: Die App ist mit dem Windows App SDK (WASDK) gebaut – dem UWP-Nachfolger, das 2021 vorgestellt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Damit bekommt die Applikation laut Microsoft ein moderneres User Interface und weitere Verbesserungen betreffend Qualität und Performance. Alle bisherigen Funktionen seien nach wie vor an Bord, die App sei aber wohl noch etwas unausgereift, man will zeitnah nachbessern.Es ist wohl ein Zeichen, dass man nach und nach die traditionellen Windows Apps mit dem aktuellsten Developer Kit neu bauen und damit modernisieren will. Insider können sich wie immer einbringen und Microsoft Rückmeldung zu ihren Erfahrungen mit der neuen Photos App melden.Mehr Informationen zum Windows App SDK bietet Microsoft an dieser Stelle. (win)