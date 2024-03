Microsoft weitet Copilot-Rollout aus

Microsoft hat via Message Center angekündigt , die Verteilung des KI-Chatbots Copilot auf weitere Windows-10- und Windows-11-Rechner auszuweiten. Copilot wurde vor einem Jahr vorgestellt und befindet sich nach wie vor in der Preview-Phase.Ab sofort wird Copilot auch für die Windows-11-Versionen 23H2 und 22H2 ausgeliefert. Dabei ist der KI-Assistent auf der Version 23H2 bereits automatisch eingeschaltet, während er in 22H2 für die Nutzung aktiviert werden muss. Allfällig vorhandene Policies für Copilot sollen dabei berücksichtigt werden. Im späteren Verlauf des Monats will Microsoft Copilot dann auf nicht verwaltete Rechner mit Windows 10 22H2 Home und Pro ausrollen. Bis Ende Mai soll der Rollout für alle berechtigten Windows-Rechner dann abgeschlossen sein.Ob ein Rechner bereits mit Copilot ausgestattet worden ist, lässt sich am entsprechenden Icon in der Taskbar erkennen. Alternativ lässt sich Copilot über die Tastenkombination WIN + C aufrufen, sofern der Assistent denn installiert ist.Microsoft hat mit dem erweiterten Copilot-Rollout auch darüber informiert, dass nun auch Anfragen an Copilot ohne Windows-Anmeldung gestellt werden können. Diese sind allerdings auf 10 Anfragen limitiert, wer mehr will, muss sich mit einem Microsoft-Konto oder einer Entra-ID anmelden. (rd)