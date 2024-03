ZKB Pionierpreis 2024: Finalisten stehen fest

Eine Jury hat aus 45 Bewerbungen für den ZKB Pionierpreis 2024 die drei vielversprechendsten Kandidaten für das Finale nominiert. Die Finalisten heissen Avelo, der SaaS-Spezialist Decentriq und Stimit. Das Gewinner-Team wird am 7. Mai bei der Preisverleihung im Technopark Zürich mit einer Fördersumme von 100'000 Franken prämiert. Doch auch die anderen zwei Finalisten werden nicht mit leeren Händen auf der Bühne stehen. Sie erwartet ein Preisgeld von je 10'000 Franken.Finalist Avelo nutzt bestehende PCR-Tests, um eine einfache und schnelle Diagnose von Krankheitserregern der unteren Atemwege durch Atemluft zu ermöglichen. Decentriq bietet eine SaaS-Plattform mit Datenschutztechnologien und fortschrittlichen KI-Lösungen an. Sie ermöglicht Unternehmen, gemeinsam an vertraulichen Daten zu arbeiten und aufschlussreiche Statistiken oder KI-Modelle zu erstellen, ohne die Rohdaten jemals zu teilen. Stimit erhält durch eine nicht invasive Stimulation der Phrenicus-Nerven zur Aktivierung des Zwerchfells den Atemmuskel von Intensivpatienten. Dieser baut sich nämlich bei einer künstlichen Beatmung bereits innert drei Tagen um rund 50 Prozent ab, wie das Unternehmen schreibt.Der ZKB Pionierpreis fokussiert auf Start-ups mit technisch anspruchsvollen Projekten. Seit 2001 wird er jährlich von der Zürcher Kantonalbank und der Stiftung Technopark Zürich verliehen. (dok)