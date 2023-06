Synthara gewinnt den ZKB Pionierpreis 2023

(Quelle: Pionierpreis)

1. Juni 2023 - Der diesjährige ZKB Pionierpreis geht an Synthara. Die junge Schweizer Firma unter CEO Manu V Nair (Bild, dritter von links) will das Chipdesign revolutionieren.

Synthara hat den mit 100'000 Franken dotierten ZKB Pionierpreis gewonnen. Das in Zug ansässige Unternehmen wurde 2020 von Manu V Nair und Alessandro Aimar als Spin-off der Universität Zürich gegründet und entwickelt neuartige Computerchips, bei denen die Rechenleistung in den Speicher eingebettet ist. Dies soll zu einer bis zu 50-fachen Steigerung der Rechenleistung und Effizienz führen, wodurch Gerätehersteller in der Lage wären, weitaus kompliziertere Modelle zu erstellen und fortschrittlichere Funktionen in Produkte zu integrieren, heisst es.Die achtköpfige Jury zeigte sich insbesondere von der Kombination aus gesellschaftlicher Relevanz und kreativer Idee begeistert. Die Nachfrage nach Computerchips wächst ständig und auch der Bedarf nach immer leistungsfähigeren Chips steigt. Die enge Verbindung von Prozessor und Speicher nach dem Vorbild des biologischen Gehirns eröffnet gemäss Jury neue Perspektiven für eine ressourcensparende IT und trage dazu bei, dass die rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz hierzulande mitgestaltet und kontrolliert werden können. Die Technologie hat darüber hinaus das Potenzial, die Effizienz und Rechenleistung in vielen Geräten wie Wearables, Smartphones, Drohnen und Fahrzeugen zu steigern. Chipmuster mit dem innovativen Design sollen bereits in wenigen Wochen verfügbar sein.Insgesamt haben sich 46 Start-ups aus der ganzen Schweiz um die Auszeichnung beworben, welche bereits seit 2001 jährlich vergeben wird. Mehr über den Sieger Synthara und sein Produkt erfahren Sie in der Juli-Ausgabe des "Swiss IT Magazine". Haben Sie noch kein Abo? Hier können Sie eines abschliessen. (adk)