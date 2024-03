Neuer Snapdragon 8s Gen 3 als günstigere Alternative vorgestellt

Qualcomm hat einen neuen Chipsatz für Smartphones vorgestellt , der auf den Namen Snapdragon 8s Gen 3 hört. Der Chipsatz ist eng verwandt mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ("Swiss IT Magazine" berichtete ), allerdings weniger leistungsfähig. Die S-Version taktet mit 3,0 GHz etwas langsamer als der grosse Bruder (3,3 GHz), ausserdem änderte Qualcomm die Verteilung der Kerne. Der leistungsfähigere Chip verfügt über fünf Performance- sowie zwei Efficiency-Cores, während der neue 8s über vier Performance-Cores und drei Efficiency-Cores verfügt.Abstriche gibt es ferner beim WLAN, wo der Snapdragon 8s mit 5,0 Gbit/s nur halb so viel Downlink ermöglicht wie der Snapdragon 8. Grafisch bietet der neue Chipsatz keine Rauschunterdrückung bei Nachtaufnahmen, keine 4K-Aufnahmen bei 120 FPS sowie keinen 8K-HDR-Support. Kür KI-Anwendungen und KI-Bildbearbeitung soll der neue Chip jedoch genauso gut geeignet sein.Qualcomm sieht als Einsatzgebiet für den neuen Chip Smartphones im oberen Preissegment, jedoch nicht für die leistungsfähigsten und teuersten Geräte. Erste Smartphones mit der neuen Hardware werden in den kommenden Monaten erwartet. (dok)