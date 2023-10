Qualcomm Snapdragon Gen 3 kommt mit KI-Funktionen

Qualcomm hat den Snapdragon 8 Gen 3 vorgestellt, der wie seine Vorgänger-Generationen in Smartphones eingesetzt werden kann. Der neue Prozessor soll gemäss Hersteller bei 30 Prozent verbesserter Rechenleistung bis zu 25 Prozent weniger Strom verbrauchen. Der Snapdragon 8 Gen 3 verfügt über sieben CPU-Kerne. Fünf davon sollen für performante Anwendungen zum Einsatz kommen, zwei für Low-Power-Applikationen. Auch die GPU kann sich sehen lassen: Qualcomm verspricht bis zu 8K-Auflösung auf externen Displays, hardwarebeschleunigtes Raytracing und bis zu 240 Hz Bildwiederholungsrate auf dem Smartphone-Display.Die dank des Chipsatzes ermöglichten KI-Funktionen zielen hauptsächlich auf die Bild- und Videobearbeitung ab. Unerwünschte Elemente sollen per Markierung entfernt werden, während auf Wunsch die ganze Szenerie mittels KI erweitert werden kann. Auch komplett KI-generierte Bilder sollen gemäss Qualcomm möglich sein. Der performante Chipsatz wird aufgrund seiner Power hauptsächlich bei Android-Telefonen der höheren Preisklasse verbaut werden. Noch im Oktober, so Qualcomm , sollen erste Smartphones mit dem neuen Prozessor präsentiert werden.Nebst dem Snapdragon 8 Gen 3 für die Smartphone-Sparte hat Qualcomm auch den Snapdragon X Elite für Notebooks, Convertibles und Tablets angekündigt – allerdings erst für 2024. Der X Elite ist ARM-basiert und wird mit x86-Chips von Intel und AMD, als auch mit dem M2-Chip von Apple konkurrieren. Qualcomm verspricht Leistung satt – so sollen etwa 12 Oryon-Cores zum Einsatz kommen. Ausserdem soll der Chipsatz bis zu 64 Gigabyte RAM und bis zu vier 4K-Displays unterstützen. (dok)