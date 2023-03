Qualcomm lanciert Snapdragon 7+ Gen 2

(Quelle: Qualcomm)

20. März 2023 - Mit dem Snapdragon 7+ Gen 2, der auf den Snapdragon 7 Gen 1 folgt, führt Qualcomm erstmals in der 7er-Reihe eine CPU mit drei Clustern ein, die es bisher nur beim Snapdragon 8 gab.

Die soeben lancierte Mobile-Plattform Snapdragon 7+ Gen 2 sei die leistungsfähigste Snapdragon-7-Inkarkation aller Zeiten, lobt Hersteller Qualcomm sein neues SOC für Midrange-Smartphones. Die Kryo-CPU (ARM Cortex X2) bringe gegenüber dem Vorgänger einen Performance-Zuwachs von 50 Prozent mit Taktfrequewnzen bis 2,91 GHz, während die Adreno-GPU doppelt so leistungsfähig sei und sich die Energieeffizienz um 13 Prozent verbessert habe. Dazu kommen ein dreifacher Image Signal Processor vom Typ Spectra mit 18-Bit-Verarbeitung und Support für bis zu 200 Megapixel, eine Hexagon AI Engine mit verdoppelter Performance sowie die übliche 5G-Modem-Funktionalität.Die insgesamt achtkernige CPU arbeitet erstmals, wie in den High-End-SOCs der Snapdragon-8-Reihe, mit einem Core-Design in drei Clustern mit drei unterschiedlichen Rechenkern-Typen: 1 Prime Core, 3 Performance Cores und 4 Efficiency Cores. Qualcomm positioniert die neue 7er-Generation unter anderem für schnelles Gaming, dynamische Low-Light-Fotografie und 4K-Videos, das Ganze KI-gestützt. Einen Snapdragon 7+ Gen 1 oder einen 7 Gen 2 gab es übrigens nicht, der 7+ Gen 2 folgt direkt auf den 7 Gen 1. (ubi)