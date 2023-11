Qualcomm und Iridium beenden Kooperation rund um Smartphone-Satellitenkommunikation

Erst Anfang des Jahres hatten Qualcomm und Iridium ihre Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen die beiden Unternehmen auch tatsächlich einen Dienst für Satellitenkommunikation für Android-Smartphones entwickelt hatten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Doch mit der Zusammenarbeit ist schon nach wenigen Monaten Schluss. Grund: Trotz des technischen Erfolges wollten die Smartphone-Hersteller die Technologie nicht in ihre Geräte integrieren. Aus diesem Grund hatte Qualcomm Iridium Anfang November mitgeteilt, dass das Unternehmen die Verträge mit Wirkung zum 3. Dezember 2023 kündigen möchte, wie Iridium schreibt.Dennoch zeigt sich Satellitenkommunikationsanbieter optimistisch. "Ich bin zwar enttäuscht, dass diese Partnerschaft nicht sofort Früchte getragen hat, aber wir glauben, dass die Branche klar in Richtung einer verstärkten Satellitenverbindung in Verbrauchergeräten geht", so Matt Desch, CEO von Iridium. "Angeführt von Apple planen Mobilfunknetzbetreiber und Gerätehersteller nach wie vor, ihren Kunden im Laufe der Zeit eine erweiterte Abdeckung und neue satellitengestützte Funktionen zur Verfügung zu stellen, und unsere globale Abdeckung und regulatorische Sicherheit machen uns zu einem wichtigen Akteur in diesem aufstrebenden Markt." Die Nutzererfahrung werde für den Erfolg entscheidend sein, und man habe bewiesen, dass man den Mobilfunknutzern eine zuverlässige, globale Kapazität bieten könne. Nach der Beendigung der Vereinbarungen will Iridium wieder direkt mit Smartphone-OEMs, anderen Chip-Herstellern und Entwicklern von Smartphone-Betriebssystemen zusammenarbeiten.