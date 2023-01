CES: Qualcomm und Iridium planen Satelliten-Notrufsystem für Android

6. Januar 2023 - Qualcomm und Iridium spannen zusammen, um die nächste Android-Generation mit einem Satelliten-gestützten Notruf-System auszustatten.

Chip-Hersteller Qualcomm und Iridium, Betreiber eines Satellitenkommunikationssystems, haben ein Kooperation beschlossen, um gemeinsam ein Satelliten-gestütztes Benachrichtigungssystem für die nächste Generation von Android-Smartphones zu etablieren. Mit an Bord ist auch Navi-Spezialist Garmin, der bereits ein Satelliten-basiertes Notruf-System betreibt. Das geplante Satellitensystem trägt die Bezeichnung Snapdragon Satellite soll von Pol zu Pol die ganze Erde abdecken und eine bidirektionale Notrufkommunikation ermöglichen.Wie Qualcomm mitteilt, soll Snapdragon Satellite bereits in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres verfügbar sein, wenn die nächste Smartphone-Generation auf den Markt kommt. Dazu stellen die Protagonisten in Aussicht, dass Snapdragon Satellite dereinst auch auf andere Geräte wie Notebooks, Tablets oder IoT-Komponenten erweitert werden soll. OEMs wie auch App-Entwickler sollen darauf aufbauend ihre eigenen Services und Angebote lancieren. (rd)