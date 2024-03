Neues Microsoft Office mit unbefristeter Lizenz

Microsoft kündigt ein neues Office-Angebot an, das im April in die Preview-Phase starten soll. Die wohl grösste Besonderheit: Mit dem angekündigten Office LTSC 2024 bringt Microsoft wieder eine Office-Version mit unbefristeter Lizenz (Perpetual Licence). In der Ankündigung betont Microsoft jedoch auch gleich, zu welchem Zweck man die neue Version lanciert: Nämlich für Rechner, auf denen nicht regelmässige Updates eingespielt werden könnten oder sollten. Damit habe die neue Version Office Long-Term Servicing Channel (LTSC) etwa für regulierte Geräte, Offline-Prozessteuerungen oder medizinische Testgeräte mit Embedded Apps seine Daseinsberechtigung.Microsoft betont, dass sich die LTSC-Version klar an die genannte Zielgruppe richtet und nicht an Personen und Unternehmen, die sich eine Office-Version ohne Cloud-Grundrauschen wünschen. "Die Zukunft der Arbeit in einer KI-gesteuerten Welt liegt in der Cloud", heisst es vonseiten Microsoft. Die cloudbasierte Version sei sicherer und produktiver, mit der neuen Version wolle man ausschliesslich eine Lösung für die genannten aussergewöhnlichen Situationen gewährleisten.