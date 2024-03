Grösster KI-Chip der Welt verfügt über 900'000 Kerne

Wafer Scale Engine 3 heisst der aktuell grösste Computerchip der Welt, den der Entwickler Cerebras vorgestellt und der von TSMC im 5nm-Verfahren gefertigt wird. Der Chip ist speziell auf das Training von KI-Modellen ausgelegt, 24 Billionen Parameter sollen möglich sein. Für diesen Zweck liefert er satte 125 Petaflops an KI-Rechenleistung. Der Vorgänger schaffte noch 75 Petaflops. Dafür sorgen insgesamt 900'000 KI-optimierte Kerne sowie 44 Gigabyte On-Chip-SRAM. Der Wafer Scale Engine 3 unterstützt zudem bis zu 1,2 Petabyte an externem Speicher.Cerebras schickt seinen Chip auch gleich als Wettbewerber gegen den Nvidia H100 ins Rennen. Laut den Entwicklern verfügt er über eine Memory Bandwith von 21 Petabytes pro Sekunde, was 7000-mal schneller sein soll als der Datendurchsatz der Konkurrenz. Und auch der 44 Gigabyte On-Chip-Memory übersteigen die Kapazitäten des H100 um Längen.