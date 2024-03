Intel bringt schnellsten und letzten Prozessor der i9-Serie

Intel hat mit dem Modell Core i9-14900KS den schnellsten Prozessor der 14. Core-Generation präsentiert. Die CPU mit dem KS-Kürzel in der Modellkennung vermag zwei seiner acht Performance-Cores auf bis zu 6,2 GHz zu beschleunigen. Beim bisherigen Spitzenmodell mit der Kennung i9-14900K war bei 6 GHz das Ende der Fahnenstange erreicht. Bei den 16 Efficiency Cores konnte die Taktrate um 100 MHz auf 4,5 GHz gesteigert werden.Allerdings lässt sich der Core i9-14900KS auch mit weitaus höheren Taktraten betreiben. So konnte man die Frequenz der CPU durch Übertakten auf über 9,1 GHz hochschrauben, wie "Tom's Hardware" berichtet . Mit dem Versuch seien gleich mehrere Performance-Rekorde gebrochen worden. Dafür musste der Chip allerdings mit flüssigem Helium auf minus 231 Grad hinuntergekühlt werden.Hierzulande soll die High-End-CPU Händlerangaben zufolge ab der letzten März-Woche lieferbar sein. Kostenpunkt: Rund 700 Franken.Beim Core i9-14900KS handelt es sich weiter auch um den letzten Chip dieser CPU-Serie. Wie Intel bereits vergangenen Sommer ankündigte , will man sich von der seit 15 Jahren gebräuchlichen Modellbezeichnung Core i verabschieden. Mit der Markteinführung der kommenden Meteor-Lake-Prozessoren sollen die Chips dann mit den Bezeichnungen Intel Core und Intel Core Ultra versehen werden. (rd)