HP bringt quantengeschützte Business-PCs auf den Markt

Mit Quantencomputern sollen sich die aktuellen asymmetrischen Verschlüsselungsmechanismen künftig in kürzester Zeit brechen lassen. Daraus, so HP , ergebe sich ein Risiko für die gesamte digitale Welt. Der Hersteller hat nun an seiner Partnerkonferenz die weltweit ersten Business-PCs präsentiert, deren Firmware den PC vor Angriffen durch Quantencomputer schützt. Dies kommt der Empfehlung der US-Regierung entgegen, ab 2025 auf quantenresistente kryptografische Algorithmen für die Firmware-Signierung umzustellen.Den neuen Quantenschutz regelt HP dabei auf Chip-Ebene: Der verbesserte ESC-Chip (Endpoint Security Controller EC' 24) der fünften Generation soll einen neuen Standard für die Hardware- und Firmware-Sicherheit bringen, unter anderem dadurch, dass der Chip von Prozessor und Betriebssystem isoliert arbeitet. Das Risiko für Datenlecks soll so reduziert und Ausfallzeiten reduziert werden.Konkret erhalten die 2024er-Ausgabe der HP Elitebooks und Elite x360-Notebooks der Serien 1000 und 800 den neuen ESC-Chip der fünften Generation. Weiter ist der Chip in einigen Modelle der Elitebook-Serie-600 und der Probook-400-Reihe sowie der Workstation-Serie Zbook verbaut. Die Desktop-PCs dagegen bleiben vorerst auf dem Niveau des Viertgenerationschips EC' 21. (ubi)