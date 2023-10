HP bringt weltersten tragbaren All-in-One-Rechner

HP hat an der Hausveranstaltung HP Imagine den nach eigenen Aussagen weltersten tragbaren All-in-One-PC vorgestellt. Beim HP Envy Move handelt es sich um einen Rechner mit integriertem 23,8-Zoll-Touchscreen-Display, das 2560 x 1440 Bildpunkte darstellt. Für die Rechenpower sorgt ein Midrange-Core-i5-Prozessor mit 10 Kernen und einer Maximalfrequenz von 4,6 GHz aus Intels 13. Generation. Der Arbeitsspeicher kann mit 8 oder 16 GB ausgestattet werden, während SSDs mit 512 GB oder 1 TB Kapazität zur Verfügung stehen. Was die Connectivity anbelangt, kommt der Envy Move mit einem HDMI-Ausgang, einem USB-C-3.1- sowie einem USB-A-3.1-Port. Weiter versteht sich der All-in-One mit Bluetooth und Wifi 6. Zur weiteren Ausstattung zählen eine 5-Megapixel-Front-Kamera, ein integriertes Mikrofon sowie Lautsprecher. Der Akku soll eine Laufzeit von bis zu 4 Stunden ermöglichen.Zur Ausstattung des mit Windows 11 Home betriebenen Rechners zählen eine kabellose Tastatur und eine ebensolche Maus. Der rund 4,1 Kilo schwere Rechner geht in den USA ab 900 Dollar über den Tisch. Wie es mit der Markteinführung oder Preisen hierzulande aussieht, ist offen. (rd)