HP lanciert Spectre Foldable PC

(Quelle: HP)

18. September 2023 - Der Spectre Foldable PC von HP soll sich als Tablet, Laptop oder Desktop-PC nutzen lassen und so ultimative Flexibiliät für den hybriden Lifestyle liefern.

HP bringt ein neues 3-in-1-Gerät namens Spectre Foldable PC auf den Markt. Das neue Modell besteht aus einem faltbaren 17-Zoll-Bildschirm mit integriertem Kickstand und einer abnehmbaren Tastatur. Laut HP bietet der Spectre Foldable PC ultimative Flexibilität für den hybriden Lifestyle und lässt sich als 17-Zoll-Tablet, faltbarer 12,3-Zoll-Laptop oder als Desktop-PC nutzen.Im Inneren arbeitet ein Core-i7-Prozessor der 12. Generation mit Iris-Xe-Grafik, dazu kommt ein spezieller KI-Chip, der Funktionen wie Walk Away Lock, Wake on Approach, Auto Screen Dimming und Privacy-Warnungen ermöglichen soll. Die Batterielaufzeit beträgt laut HP im Laptop-Modus bis zu 12 und im Desktop-Modus bis zu 11 Stunden. Das Gerät ist mit 16 GB RAM, 12 TB SSD und WiFi-6E-Connectivity ausgestattet.Aktuell lässt sich der Spectre Foldable PC ausschliesslich in den USA bei Best Buy vorbestellen, ausgeliefert wird ab Oktober 2023. Weitere Länder sollen später folgen. Der Preis ist allerdings happig: Das Gerät ist ab 5000 US-Dollar zu haben. (ubi)