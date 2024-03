In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Video angeführt von Any Video Converter, ein Formatwandler, der sich mit allen gängigen Formaten versteht und darüber hinaus noch diverse zusätzliche Funktionen beherrscht. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten FormatFactory, auch ein Tool zur Formatkonvertierung, sowie Media Player Classic Home Cinema, eine schlanke Abspielsoftware, die vor kaum einem Format passen muss.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Video-Applikationen präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)