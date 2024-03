Apple soll an werbefinanziertem Streaming-Abo arbeiten

Apple soll an einem neuen Apple-TV-Abo arbeiten, das werbefinanziert ist. Wie "Business Insider" schreibt , lässt besonders die Verpflichtung von Joseph Cady, einem erfahrenen Manager aus dem Werbegeschäft von NBC Universal, sowie weiterer in den letzten Monaten hinzugekommen Ad-Experten darauf schliessen.Apple ist derzeit der einzige grosse Streaming-Anbieter ohne werbefinanziertes Abo. Sowohl Netflix als auch Amazon bieten hingegen Abos an, die sich zumindest teilweise durch Werbung finanzieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ) – allerdings noch nicht in der Schweiz. Aktuell lässt sich daher nur mutmassen, wie die Pläne für ein neues Abomodell auf Apple TV genau aussehen und wo dieses dann auch verfügbar sein wird. Apple selbst hat sich noch nicht zu den Vermutungen geäussert. (win)