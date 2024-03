Swisscom lanciert Enterprise-Mobile-Abos für KMU

Mehr Daten, mehr Speed sowie standort- und geräteunabhängige Teams-Telefonie verspricht Swisscom seinen KMU-Kunden mit dem neuen Angebot Enterprise Mobile. Verschiedene Multi-Device-Optionen ermöglichen zudem flexibles Surfen und Telefonieren auf mehreren Geräten.Die Enterprise-Mobile-Abos bieten standardmässig einen Premium-Speed-Zugang mit bis zu 2 Gbit/s und priorisierter Datenübertragung. Je nach Abotyp ist ein unlimitiertes Datenvolumen inklusive. Verwaltet werden die Abos, die zahlreichen Optionen und die Geräte über das neue Self-Service-Portal My Swisscom Business.Als Exklusivität positioniert Swisscom die Microsoft Teams Telephony Mobile: " Was bislang Grossunternehmen vorenthalten war, bietet Swisscom mit den Enterprise Mobile Abos neu exklusiv auch Schweizer KMU an. Microsoft Teams Telephony Mobile vereint Mobilfunknetz und Microsoft Teams in einer App." KMU-Mitarbeitende können damit direkt über Teams mit ihrer Mobiltelefonnummer telefonieren und erhalten einen einheitlichem Präsenzstatus, geräteübergreifendes Voicemail und eine Anrufhistorie – egal ob sie auf dem Smartphone, Tablet, Notebook oder PC arbeiten.Die neuen Abos sind ab sofort bei Swisscom verfügbar . Die Preise pro Monat und User variieren von 50 bis 170 Franken. (ubi)