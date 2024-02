Europäische Medien verklagen Google auf 2,1 Milliarden Euro Schadenersatz

Es bahnt sich ein langwieriger Prozess an: Mehr als 30 europäische Medienhäuser und Medienunternehmen, darunter auch solche aus der Schweiz, haben gemeinsam eine Sammelklage gegen Google bei einem Gericht in Amsterdam eingereicht. Dies berichtet die beauftragte Anwaltskanzlei Geradin Partners. Grund für den Unmut und die Klage der Medienunternehmen ist das Werbegeschäft des Internetriesen. Die Medien werfen Google vor, dass das Unternehmen seine Marktposition sowie Marktmacht missbraucht und den Medienunternehmen dadurch Werbeeinnahmen entgehen. Ebenfalls angeprangert werden wettbewerbswidrige Praktiken seitens Google Wie die Anwaltskanzlei schreibt, berufen sich die Kläger auf Tatsachen. Im Jahr 2021 stufte die französische Wettbewerbsbehörde das Verhalten von Google im Online-Werbemarkt als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ein. Auch die EU-Kommission hat deswegen im Jahr 2023 ein Verfahren gegen Google eingeleitet, wie es in der Mitteilung der Kanzlei weiter heisst. Die Kläger möchten sich nun gemeinsam für ein faires Wettbewerbsmodell einsetzen.Google äusserte sich ebenfalls und weist die Kritik ab. Man arbeite partnerschaftlich mit Medienunternehmen in ganz Europa zusammen. Die eingereichte Klage sei von spekulativer Natur und man werde sich energisch und sachlich dagegen wehren, lässt das Unternehmen verlauten. Dass Google sich zur Wehr setzt, ist insofern auch nicht überraschend, da das Online-Werbegeschäft eine tragende Säule des Unternehmens ist. (dok)