Github Copilot Enterprise ab sofort verfügbar

Drittens generiert die KI bei Pull Requests Zusammenfassungen für die User. Darüber hinaus ist sie auch in der Lage, Differenzen zwischen der vom User bearbeiteten Branch und dem Basisbranch hervorzuheben, was zu Zeitersparnissen führen soll.Mittels der Integration der Bing Suche ist die KI auch stets mit dem Internet verbunden, um mit Informationen ausserhalb der Unternehmensstandards zu dienen. So kann die KI die User mit relevanten Updates zu Programmiersprachen und Frameworks versorgen, sodass sie stets über den aktuellsten Wissensstand verfügen.Github Copilot Enterprise ist ab sofort für 39 Dollar pro Monat und User verfügbar. Die Bing-Integration befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase. (dok)