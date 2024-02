Quelle: Digitec Galaxus Galaxus errichtet neues Logistikzentrum in Süddeutschland Die verfügbaren Kapazitäten sind ausgeschöpft, daher will Galaxus ein weiteres Logistikzentrum im süddeutschen Neuenburg am Rhein bauen. 29. Februar 2024





Laut eigenen Angaben platze man aktuell aus allen Nähten. Die Ausbauoptionen am bestehenden Logistikhub Wohlen/Dintikon sind ausgereizt und Bauflächen an strategisch günstig gelegenen Standorten in der Schweiz rar. Daher fällt die Wahl auf Süddeutschland, um neben der Expansion in der Schweiz auch das Wachstum in Europa stemmen zu können.



Das neue Logistikzentrum soll über eine Fläche von 90'000 Quadratmetern verfügen, die Inbetriebnahme wird etappenweise zischen 2025 und 2028 erfolgen. Zu den Standorten in Utzenstorf und Rafz wird das neue Operations Center hingegen nicht in Konkurrenz stehen. Sie alle seien nötig, um das angepeilte Wachstum stemmen zu können. "Mit dem Lager in Süddeutschland haben wir eine Möglichkeit gefunden, die fehlenden Logistikkapazitäten für unsere Expansion in der Schweiz und Europa mittelfristig aufzubauen und die Schweizer Bauvorhaben konzentriert weiterzuverfolgen", so Teuteberg weiter. (sta)



"Seit einiger Zeit arbeiten wir intensiv daran, neue Logistikstandorte zu erschliessen, um unsere Kundschaft auch in Zukunft schnell und zuverlässig beliefern zu können. Zwei davon befinden sich in der Schweiz und eines in Süddeutschland", erklärt Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus . "Die Bewilligungsverfahren für die Schweizer Projekte benötigen noch etwas Zeit. Damit es mittelfristig zu keinen Kapazitätsengpässen kommt, haben wir nach kurzfristig realisierbaren Alternativen ausserhalb der Schweiz gesucht und sind dabei im süddeutschen Raum fündig geworden."

Kommentare

Nur seltsam, dass in Neuenburg am Rhein noch nicht einmal ein Bauantrag gestellt wurde. Wieder einmal eine Ankündigung von Herrn Teuteberg ohne belastbare Fakten. Das grosse Verteilzentrum in Weil am Rhein exisitiert ja auch nicht.Möchte mal wissen, wie Galaxus das finanziell stemmen will. Migros hat kein Geld und Galaxus geschätzte 120 Mio Anlaufkosten alleine in Deutschland. Wer professionell verkaufen will geht zu Amazon. Amazon hat 50% Marktanteil allein in Deutschland und einen professionellen Komplettservice mit mehreren Verteilzentren nur in Deutschland. Galaxus ist eine schlecht gemachte Kopie, die Geld verbrennt, die der Migros Kunde aufrbringen muss.

